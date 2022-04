Inflacja w strefie euro w marcu wyniosła 7,4 proc., a we wszystkich gospodarkach Eurolandu jest co najmniej dwukrotnie wyższa od celu. Jeśli nic się nie zmieni, w czerwcu możemy mieć decyzję o zakończeniu QE w III kwartale, co niemal potwierdzi podwyżkę stóp w lipcu.