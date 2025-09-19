Piątkowe notowania początkowo przebiegały wyjątkowo spokojnie. Zachowawcza postawa inwestorów miała związek z cyklicznym rozliczeniem wrześniowej serii kontraktów terminowych na WIG20. Tradycyjnie większe ruchy na rynku miały miejsce dopiero w samej końcówce sesji, gdy inicjatywę przejęli sprzedający. WIG20 zakończył sesję 0,24 proc. pod kreską, skutecznie broniąc na finiszu poziomu 2800 pkt. Dodatkowym czynnikiem skłaniającym inwestorów do zachowania większej ostrożności była niepewność związana z decyzją Moody's w sprawie ratingu Polski. Słabość popytu w Warszawie kontrastowała z zachowaniem zachodnioeuropejskich rynków akcji, gdzie główne indeksy kontynuowały wrześniowe odbicie. Inwestorów pozytywnie nastroiły m. in. czwartkowe rekordy na amerykańskiej giełdzie, gdzie hossa trwa w najlepsze.

Reklama Reklama