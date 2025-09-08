Korzystając z dobrych nastrojów na zagranicznych parkietach, inwestorzy handlujący na giełdzie w Warszawie z dużym zapałem zabrali się do odrabiania strat. Dominacja popytu sprawiła, że indeks WIG20 bardzo szybko wypracował solidną przewagę, którą na finiszu sesji zdołał jeszcze powiększyć, kończąc notowania 2,05 proc. na plusie. Niewiele gorzej wypadł WIG, zyskując 1,86 proc. Z początkiem nowego tygodnia optymizm wrócił na rynki akcji, stwarzając dogodne warunki do odreagowania piątkowej przeceny wywołanej słabszymi od oczekiwań danymi z amerykańskiego rynku pracy. Inwestorów handlujących na krajowej giełdzie do zakupów przekonały pozytywne nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji, choć warto zauważyć, że nigdzie w Europie zwyżki głównych indeksów nie były tak przekonujące, jak w Warszawie. Obniżka perspektywy ratingu kredytowego Polski przez agencję Fitch nie zrobiła żadnego wrażenia na inwestorach, którzy zdają się nadal mocno wierzyć w polskie akcje.

