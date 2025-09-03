Aktywność rynku była silnie przechylona w stronę największych spółek i na akcje Orlenu przypadło blisko 308 milionów złotych, gdy walory PKO BP zebrały niemal 292 milionów złotych. Kolejne miejsca zajęły Allegro ze 171 milionami, KGHM ze 146 milionami i Pekao z niespełna ze 141 milionami. W efekcie, na ledwie pięć spółek przypadło przeszło 1 miliard złotych obrotu. Zachowanie rynku wskazuje, iż sesja przyniosła selektywną aktywność dużych kapitałów zachęconych do gry po ostatnich spadkach, które osunęły indeks WIG20 o przeszło 10 procent i indeks WIG-Banki o przeszło 17 procent. Analogicznie do sesji wtorkowej rynek był silniejszy od otoczenia, ale finalna zmiana indeksu WIG20, jak i układ techniczny na wykresie indeksu blue chipów wskazują, iż rynkowi było najbliżej do konsolacji i równowagi w rejonie psychologicznego poziomu 2800 pkt. W istocie, z perspektywy technicznej zachowanie WIG20 nie zmieniło układu na wykresie indeksu. WIG20 pozostał pod połamanym wsparciem w rejonie 2800 pkt. – wręcz można mówić o groźnym dla popytu układzie powrotu do przełamanego wsparcia – jak i pod linią prowadzącą 10-procentową falę spadkową. Sukcesem byków jest zbudowanie dołka w pobliżu psychologicznego wsparcia w rejonie 2700 pkt., ale na chwilę obecną rynkowi najbliżej do szukania konsolidacji w strefie 2800-2700 pkt. W trakcie kolejnych sesji warto liczyć się z wrażliwością GPW na kondycję rynków bazowych, które w piątek będą zmuszone do skokowego dostosowania się do nowego układu sił po comiesięcznych danych z rynku pracy w USA.

Reklama

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.