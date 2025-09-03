Aktywność rynku była silnie przechylona w stronę największych spółek i na akcje Orlenu przypadło blisko 308 milionów złotych, gdy walory PKO BP zebrały niemal 292 milionów złotych. Kolejne miejsca zajęły Allegro ze 171 milionami, KGHM ze 146 milionami i Pekao z niespełna ze 141 milionami. W efekcie, na ledwie pięć spółek przypadło przeszło 1 miliard złotych obrotu. Zachowanie rynku wskazuje, iż sesja przyniosła selektywną aktywność dużych kapitałów zachęconych do gry po ostatnich spadkach, które osunęły indeks WIG20 o przeszło 10 procent i indeks WIG-Banki o przeszło 17 procent. Analogicznie do sesji wtorkowej rynek był silniejszy od otoczenia, ale finalna zmiana indeksu WIG20, jak i układ techniczny na wykresie indeksu blue chipów wskazują, iż rynkowi było najbliżej do konsolacji i równowagi w rejonie psychologicznego poziomu 2800 pkt. W istocie, z perspektywy technicznej zachowanie WIG20 nie zmieniło układu na wykresie indeksu. WIG20 pozostał pod połamanym wsparciem w rejonie 2800 pkt. – wręcz można mówić o groźnym dla popytu układzie powrotu do przełamanego wsparcia – jak i pod linią prowadzącą 10-procentową falę spadkową. Sukcesem byków jest zbudowanie dołka w pobliżu psychologicznego wsparcia w rejonie 2700 pkt., ale na chwilę obecną rynkowi najbliżej do szukania konsolidacji w strefie 2800-2700 pkt. W trakcie kolejnych sesji warto liczyć się z wrażliwością GPW na kondycję rynków bazowych, które w piątek będą zmuszone do skokowego dostosowania się do nowego układu sił po comiesięcznych danych z rynku pracy w USA.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Wzrostem o 0,44 proc. zakończyła się dla WIG20 środowa sesja. Obroty były już wyższe niż dzień wcześniej, ale inwestorzy wykazywali się sporym niezdecydowaniem.
W dniu dzisiejszym opublikowano istotne dane makroekonomiczne z Europy, które wpłynęły na nastroje na rynkach finansowych. W sierpniu wskaźnik PMI dla sektora usług w strefie euro spadł do poziomu 50,5 punktu, co oznacza spowolnienie tempa wzrostu aktywności gospodarczej w tym sektorze, choć wskaźnik nadal pozostaje powyżej granicy 50 punktów.
Atmosfera na rynkach akcji w środku tygodnia poprawia się. Większość indeksów akcji dziś zyskuje, a GPW tym razem jest najsilniejsza w Europie.
Rozpoczynający się wrzesień to niezwykle charakterystyczny miesiąc w statystykach sezonowych. Na rynkach akcji ma złą sławę najsłabszego w całym roku.
Początek września przynosi kontynuację lekkiej podaży na bardziej ryzykownych aktywach. Dodatkowo podtrzymana jest presja na rynku długu.
Zadziwiająco dobrze zakończyła się wtorkowa sesja na GPW, aczkolwiek aktywność inwestorów była ograniczona.