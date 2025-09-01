Europejski przemysł ożywia rynki, ale warszawski parkiet traci przed kluczowym posiedzeniem RPP

Główne indeksy, takie jak DAX, CAC 40, FTSE MIB, Euro Stoxx 50, zyskują od około 0,1% do 0,4%. Na dobre nastroje wpływają przede wszystkim świeże dane z europejskiego sektora przemysłowego, który po raz pierwszy od trzech lat odnotował wzrost produkcji, przewyższając oczekiwania analityków. Ten istotny sygnał ożywienia w jednym z kluczowych segmentów gospodarki strefy euro poprawia sentyment inwestorów i łagodzi obawy przed ewentualnym spowolnieniem gospodarczym. Wzrost produkcji przemysłowej sugeruje, że europejska gospodarka może powoli odbudowywać swoją dynamikę, co jest dobrą wiadomością także dla krajów eksportujących do regionu.

Tymczasem na polskim rynku kapitałowym dominują mieszane nastroje. Opublikowany właśnie finalny odczyt PKB za drugi kwartał 2025 roku potwierdził wzrost gospodarczy na poziomie 3,4% rok do roku oraz 0,8% kwartał do kwartału. Głównym motorem napędzającym ten wzrost pozostaje konsumpcja, co świadczy o utrzymującym się silnym popycie wewnętrznym oraz względnej stabilności sytuacji konsumentów. Z drugiej strony, słabe wyniki inwestycji budzą obawy co do zdolności gospodarki do utrzymania takiego tempa wzrostu w kolejnych miesiącach i wskazują na potencjalne ryzyka związane z ograniczonymi nakładami na rozwój i modernizację przedsiębiorstw. Pomimo tych wyzwań, dobre informacje płyną z rynku pracy. Stopa bezrobocia w Polsce spadła w lipcu do 3,1%, co jest sygnałem dalszego umacniania się sytuacji na rynku zatrudnienia oraz możliwego wzrostu siły nabywczej gospodarstw domowych. Takie fundamenty makroekonomiczne, choć niepozbawione pewnych obaw, tworzą solidną podstawę do dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

Niemniej jednak początek września na warszawskim parkiecie nie należy do łatwych. Indeksy tracą, a WIG20 od kilku dni pozostaje w wyraźnym trendzie spadkowym, coraz bardziej oddalając się od psychologicznego poziomu 3000 punktów i notując kolejne straty. Spadki odnotowują także mWIG40 oraz sWIG80, co odzwierciedla rosnącą ostrożność inwestorów wobec obecnej sytuacji rynkowej. Na sentyment negatywnie wpływa przede wszystkim rosnąca niepewność związana z planowanym wprowadzeniem podwyższonego podatku CIT dla banków. Perspektywa zwiększonych obciążeń fiskalnych w sektorze bankowym powoduje presję na notowania spółek z tego sektora, co przekłada się na ogólne pogorszenie nastrojów na rynku. Dodatkowo, słabość rynku wynika również z technicznego odreagowania po wcześniejszych wzrostach oraz z napięć związanych z oczekiwaniami dotyczącymi posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej zaplanowanego na ten tydzień. Choć inwestorzy liczą na obniżkę stóp procentowych, eksperci zwracają uwagę, że jastrzębi ton komunikatu może ograniczyć optymizm i zwiększyć zmienność na rynku.

W nadchodzących dniach inwestorzy będą uważnie obserwować posiedzenie RPP, które może istotnie wpłynąć na nastroje na rynku kapitałowym oraz na dalsze decyzje inwestycyjne.

Mikołaj Sobierajski