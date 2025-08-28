Analogicznie do sesji wczorajszej najmocniej graną spółką w indeksie blue chipów był Orlen, który do środowej przeceny o 3,33 procent dołożył spadek o 2,86 procent. Słabo zaprezentowały się również spółki bankowe, które mierzonej indeksem WIG-Banki oddały 0,98 procent zbierając blisko 376 milionów złotych obrotu. Z perspektywy końca sesji widać, iż analogicznie do sesji wczorajszej rynek szukał korelacji z otoczeniem, by w drugiej połowie okazać relatywną słabość wobec rynków bazowych, które bez większych emocji przyjęły wyniki kwartalne spółki Nvidia. Zachowanie GPW stale należy wiązać z tąpnięciem sektora bankowego na finałowej sesji poprzedniego tygodnia, które pogorszyło nastroje w Warszawie, a dziś znalazło przedłużenie w postaci przełamania dołka w rejonie 2840 pkt., gdzie można lokować dolne ograniczenie kilkutygodniowej konsolidacji oraz poziom, z którego popyt wyprowadził mocny atak na 3000 pkt. po ogłoszeniu planów wprowadzenia programu OKI (Osobiste Konto Inwestycyjne). Z perspektywy technicznej przebicie 2840 pkt. oznacza, iż WIG20 nie tylko przełamał ważne wsparcie, ale też wybił się z konsolidacji w strefie 3032-2840 pkt., co zachęca do spoglądania na kolejne wsparcia, z których pierwsze zalegają w rejonie 2800 pkt. Naprawdę jednak potencjał spadku z wybitej konsolidacji można szacować na blisko 200 punktów, co oznaczałoby cofnięcie WIG20 w rejon 2650 pkt. i przekroczenie progu technicznej korekty definiowanej 10-procentowym odejściem od szczytu hossy. Jak zawsze w przypadku układów technicznych, należy mówić o potencjale, który może zostać zrealizowany, ale i bez realizacji będzie wymuszał ostrożność strony popytowej.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Na krajowym rynku niewątpliwie sytuacja stała się nieco mniej sprzyjająca wzrostom. Głównie z powodu banków.
Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie była kolejnym dniem pod dominacją negatywnego sentymentu. WIG20 pogłębił spadki i obecnie znajduje się już ponad 6,5% poniżej tegorocznych szczytów, osiągając najniższy poziom od dwóch miesięcy.
WIG20 stracił w czwartek 1 proc. i zaczyna powoli spoglądać w stronę poziomu 2800 pkt. Jakby tego było mało, Warszawa znów raziła słabością na tle innych giełd.
Od wzrostów rozpoczęła się czwartkowa sesja na GPW. Czy uda się je utrzymać do końca dnia?
Sesja środowa na rynku warszawskim skończyła się mocnymi spadkami najważniejszych indeksów. WIG20 stracił 1,75 procent z licznikiem obrotu pokazującym przeszło 1,41 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG spadł o 1,54 procent przy 1,63 miliarda złotych obrotu.
Odwrót inwestorów od europejskich rynków akcji szczególnie mocno odczuli posiadacze krajowych walorów.