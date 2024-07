Analiza poranna – Czas na Fed

Opublikowane wczoraj wyniki Microsoftu okazały się lepsze od oczekiwań, ale inwestorzy nie przyjęli dobrze raportu, a spółka traciła w handlu posesyjnym. Powodem tego były niższe od oczekiwań przychody z usług w chmurze. Akcje amerykańskiego producenta procesorów AMD, po publikacji lepszych od prognoz wyników, drożały w handlu posesyjnym o blisko 8%. Dziś poznamy rezultaty działalności takich spółek jak Boeing, Qualcomm czy Mastercard.

Dziś uwagę przykuł wynik posiedzenia Banku Japonii. O ile rynek spodziewał się zacieśnienia ilościowego i zmniejszenia ilości skupowanych aktywów, to jednak nie oczekiwał kolejnej podwyżki stóp procentowych. Bank Japonii podwyższył krótkoterminową stopę do 0.25% z przedziału 0-0.1%, co przełożyło się na umocnienie japońskiej waluty. Kurs USDJPY spada do poziomu 150 jenów za każdego dolara. To najniższy poziom od marca. Dziś oczy wszystkich będą zwrócone oczywiście na Fed, gdzie oczekiwany jest odmienny przebieg posiedzenia. O ile za wcześnie jeszcze na obniżkę stóp procentowych, to zapowiedź takiego ruchu we wrześniu powinna się pojawić.

Z danych warto zwrócić uwagę na raport ADP będący zapowiedzią piątkowych, oficjalnych danych z rynku pracy. Dodatkowo opublikowany zostanie regionalny wskaźnik koniunktury z rejonu Chicago, który jest największym okręgiem przemysłowym w USA. Wczorajszy, lepszy od oczekiwań odczyt indeksu zaufania konsumentów Conference Board nie był dobrze przyjęty przez inwestorów na Wall Street. Lepsza kondycja amerykańskiego konsumenta zmniejsza presję na Fed w kontekście poluzowania polityki monetarnej.

Notowania ropy dziś odbijają, a baryłka WTI wraca powyżej 76 USD po tym jak Hamas oskarża Izrael o zabicie jednego z przywódców politycznych. Incydent ten podnosi napięcie w regionie. Przed posiedzeniem Fed złoto wyszło powyżej 2400 USD za uncję.