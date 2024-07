Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach rozpoczęła się umiarkowanie optymistyczną reakcją na weekendowe doniesienia dot. rezygnacji Bidena z wyścigu o fotel prezydencki (kolejna kadencja). Media podają iż nominatem Demokratów będzie najpewniej Kamala Harris. Sama reakcja była jednak krótkotrwała gdyż ruch ten był spodziewany od czasu debaty Trump – Biden. Dodatkowo tak późna zmiana kandydata będzie nieść za sobą najpewniej dynamiczne zmiany w sondażach, niekoniecznie docelowo na korzyść demokratów. Rynek czeka na ankiety i sondażownie, starając się premiować aktywa mogące najbardziej skorzystać na tzw. Trump trade.

Lokalnie, w ramach WIG20, obserwowaliśmy podwyższoną zmienność na akcjach CD Projektu (spadek o 4,5% i koniec handlu przy piątkowych odniesieniu). Ponadto na szerokim rynku obserwujemy podtrzymanie aktywności wokół sektora biotechnologicznego.

Z rynkowego punktu widzenia dzisiejszy handel nie przynosi większych wskazówek co do stanu rynku. Na ten moment strefa wsparcia to okolic 2420-2450 pkt, podczas gdy zakresy 2565 pkt stanowią opór co premiuje scenariusz konsolidacyjny. Pewnym wsparciem jest trwające odbicie na indeksach bazowych w Europie oraz MSCI EM.

Konrad Ryczko Analityk

Makler Papierów Wartościowych