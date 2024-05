Na rynku hurtowych obligacji skarbowych inwestorzy zagraniczni zdecydowanie zwiększali zaangażowanie do 2013 r., następnie przez cztery lata utrzymywali portfele właściwie bez zmian, a od 2017 r. systematycznie je redukowali. Na skutek wzrostu zobowiązań państwa z tytułu wyemitowanych papierów doszło do drastycznego spadku udziału nierezydentów do 13 proc. (według danych za marzec 2024 r.). Był to najniższy udział w ciągu 20 lat, czyli w całym okresie, za który dostępne są dane.