Poranek maklerów – Japonia podnosi stopy procentowe

Dzięki temu wartość WIG20 utrzymała się blisko zera. Za to indeks sektora odzieżowego zaliczył 15% wzrost. Niestety inne główne indeksy nie miały tyle szczęścia. Średniaki zamknęły się o ok. 1 procent niżej.

WIG-odzież wygląda bliźniaczo do kwotowań spółki LPP. Spadki zaczęły się po wyhamowaniu wzrostów na szczycie ze stycznia 2022 roku. Wtedy czerwone świece zatrzymały się dopiero na poziomie 4500 punktów. Oznaczało to przecenę o 56% w osiem tygodni. Tym razem początek jest podobny co do miejsca powstania i dynamiki. Do wspomnianego wsparcia jeszcze sporo brakuje, ale poczekajmy na kolejne informacje. Wtedy będziemy mogli ocenić, czy kurz już opadł i uda się zamknąć spadkową lukę, czy też należy kierować wzrok w kierunku minimów sprzed dwóch lat.

W USA tabela wskazuje na wzrosty. Najdalej na północ wyskoczył Nasdaq 100, kończąc dzień o blisko 1% wyżej. Jednak nie udało się bykom ustanowić nowych historycznych szczytów. Najbliżej tego był S&P 500. Mała korekto-konsolidacja przeciąga się w czasie na wykresach wszystkich benchmarków. Rodzi się pytanie, czy inwestorzy czekają na informacje z banków centralnych, aby wskazać kierunek na kolejne tygodnie? Ten tydzień obfituje w tego typu newsy.

W Europie także panuje atmosfera wyczekiwania. W przypadku DAX-a, który zamkną się wczoraj blisko zera, zwraca uwagę piątkowy słupek wolumenu. Jest on dwa razy wyższy od średniej. Dodatkowo sesja przybrał kształt formacji spadającej gwiazdy. Jest ona elementem korekty, co zmniejsza jej negatywny wydźwięk. Ważnym wsparciem pozostaje 17900 punktów. Jego ewentualne przełamanie, może przynieść korektę wyższego rzędu, podobną do tej z końca ubiegłego roku.

Polska waluta miała wczoraj słabszy dzień. Korekty w procesie aprecjacji PLN rozrosły się o 3-4 grosze. W przypadku GBP/PLN i USD/PLN oznacza to powrót do najbliższych oporów. Dla funta szterlinga jest to poziom 5,07, który od połowy lutego sprzyja podaży. USD będzie wkrótce testował równą cenę 4,00. Nie czyni tego pierwszy raz w tym roku. Po małej potyczce w połowie stycznia udało się pokonać to ograniczenie. Zwolennicy mocnego PLN jednak zawrócili kurs i skierowali go w kierunku ubiegłorocznych minimów 3,88. Wyhamowanie blisko tej wartości sprzyja od kilku dni dolarowi. Warto obserwować co się wydarzy w okolicach 4,00, gdyż może to znacząco wpłynąć na zachowanie ceny zarówno w tej dalszej, jak i bliższej przyszłości.

Spokojny początek tygodnia

Adam Anioł, BM BNP Paribas Bank Polska