Poranek maklerów: Wyprzedaż na Wall Street po decyzji Fedu

Wkrótce zobaczymy nowe maksima na WIG20?

Paweł Śliwa, BM mBanku

Byki zdominowały wczorajszą sesję. Po raz kolejny to sektor banków był główną lokomotywą ciągnącą wykresy na północ. WIG-Banki zatrzymał się po skoku o 2,41%. Budowlanka i energetyka to kolejne branże, które dołożyły swoją cegiełkę, zbliżając się do bariery dwuprocentowej.

W takiej sytuacji szeroki indeks WIG nie miał wyjścia i musiał pokazać zielony wynik. W trakcie wczorajszej sesji zyskał 1344 punkty, co w procentach oznacza wzrost o 1,77%. WIG20 cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem, gdyż jego wyniki to 1,97%. Zwrócę uwagę, że nasza giełda zamknęła się przed podaniem decyzji o stopach procentowych w USA. Amerykańskie parkiety wczoraj mocno straciły. Ciekawe, czy polscy inwestorzy utrzymają pozytywne nastawienie w tym otoczeniu. WIG20 oddala się od ważnej strefy wsparcia 2200 punktów. Jeżeli byki utrzymają pozycje, to wkrótce możemy zobaczyć nowe maksima z dwóch ostatnich lat.

Próżno szukać optymizmu w USA. Patrząc na tabele wyników trudno jeszcze nazwać to zadyszką. Chwilowy odpoczynek może przerodzić się w regularną korektę. Trudno inaczej nazwać fakt, że najlepsza pięćsetka straciła 1,61%. Technologiczny parkiet NASDAQ100 obsunął się o ok. 2%. Luką niedźwiedzie pokonały wsparcie 17400 punktów. Zbliża to ten indeks to linii trendu na dziennym wykresie. Byki popadną w tarapaty, gdy ta grupa spółek spadnie poniżej 17000 punktów. Wówczas trzeba będzie przejść na tygodniowe wykresy i w takich interwałach szukać optymizmu i powrotu byków na parkiet.

W Europie zachowania inwestorów były bardziej stonowane. Nie widać takiej euforii jak w Polsce ani takiego pesymizmu jak za oceanem. Francuski CAC40 stracił 20 punktów, ale pozostaje powyżej niedawno przełamanego oporu 7654 punkty. Jest to zaproszenie do kontynuacji impulsu. Problemem będzie, jeżeli cena powróci poniżej tej wartości. Hiszpańscy inwestorzy dołożyli 38 punktów do ceny IBEX35, aby pozostać powyżej bariery 10000 punktów. Aktualny wynik to 10077 punkty, co jest jednym z lepszych wyników w tej dekadzie. Na koniec pozostaje DAX, który odbił się od grudniowego ekstremum 17003 punkty. To trzecia nieudana próba pokonania tego lokalnego ograniczenia. Jeżeli byki nie zmobilizują się, to korekta rozbuduje się w cenie i czasie, a już trwa od połowy grudnia. Kluczowe wsparcie to 16350 punktów.