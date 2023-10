Mieszane nastroje na rynku akcji w Europie i próba utrzymania kierunku na Wall Street

Niemiecki indeks giełdowy DAX zyskał 0,09%, francuski CAC40 dodał 0,11%, a londyński FTSE100 zanotował 0,58% wzrosty. Pod kreską dzień zamknęły natomiast włoski FTSE MIB (-0,09%), czy szwajcarski SMI (-0,67%).

Reklama

Dużo lepiej sytuacja przedstawia się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Główny indeks na GPW zyskał dziś 1,87%, co jest napędzane pozytywnymi nastrojami związanymi z potencjalną zmianą rządu w naszym kraju. WIG20 przedłużył więc wczorajszy rajd, który przypomnijmy - sięgnął aż 5,31%! Najlepiej z grona blue chipów poradziły sobie dziś akcje Pepco, PGE i Grupy Kęty. Akcje Polskiej Grupy Energetycznej zyskiwały w pewnej chwili nawet 12% i to mimo negatywnej informacji o utworzeniu rezerwy w związku z rozporządzeniem dotyczącym obniżki cen prądu (wzrosty spółki zostały ograniczone do niecałych 5,3%). Z kolei pod kreską dzień zamknęły KGHM, JSW i PKN Orlen.

Po południu opublikowane zostały dane ze Stanów Zjednoczonych dotyczące m.in. sprzedaży detalicznej, która to wzrosła we wrześniu o 0,7% m/m, przy oczekiwaniach zakładających 0,3% m/m (poprzednio 0,8% m/m). Z kolei dane o produkcji przemysłowej w USA pokazały wzrost 0,3% we wrześniu przy oczekiwaniu utrzymania poziomu 0,0% jak w poprzednim miesiącu. Amerykańskie indeksy próbują iść w górę po dzisiejszych danych, które to mogą być sygnałem, że Fed nie zakończy cyklu podwyżek stóp na obecnych poziomach (dolar amerykański i rentowności 10-letnich obligacji skarbowych zyskały po mocnych danych makro). Z drugiej strony poza danymi trzeba mieć na uwadze wciąż utrzymujące się pewne ryzyko związane z geopolityką, a to ze względu na zaangażowanie armii amerykańskiej w Izraelu. W momencie przygotowywania tego komentarza (18:35) większość amerykańskich indeksów giełdowych zdołała wymazać początkowe straty i notuje niewielkie wzrosty. Dow Jones i S&P500 zyskują niecałe 0,2%,z kolei Nasdaq ledwo utrzymuje się nad kreską. Na uwagę zasługuje jednak Russell 2000, zrzeszający spółki o małej kapitalizacji, gdzie wzrosty sięgają 1,5%.

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB