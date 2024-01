Jak szacują analitycy, w grudniu napływy do TFI były o około 300 mln zł niższe w porównaniu z listopadem, a struktura sprzedaży funduszy była słabsza dla rynku akcji. Najbardziej ucierpiały jednak fundusze akcji zagranicznych. Napływy do funduszy akcji polskich utrzymały się dzięki małym i średnim spółkom na plusie, ale spadły w porównaniu z listopadem o około 120 mln zł. Na plus wyróżniły się tylko przepływy do pozostałych kategorii częściowo związanych z rynkiem akcji, które wzrosły o około 60mln zł miesiąc do miesiąca, do 215 mln zł.

Według szacunków Trigona DM do funduszy PPK zarządzanych przez TFI wpłynęło w grudniu netto 481 mln zł, natomiast na całym rynku PPK mogło to być około 555 mln zł.

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Branża TFI z mocnym przytupem zamknęła ubiegły rok Kapitał w funduszach inwestycyjnych rósł niemal przez cały ubiegły rok dzięki wpłatom klientów oraz rosnącym notowaniom wycen jednostek. W samym grudniu wyniki zostały jeszcze podciągnięte w górę.

Na podstawie przepływów netto do poszczególnych kategorii funduszy inwestycyjnych analitycy szacują, że łącznie TFI kupiły w grudniu akcje na GPW za około 335 mln zł i była to suma najwyższa od dwóch lat.

Napływy do bezpiecznych kategorii funduszy dłużnych nieznacznie spadły miesiąc do miesiąca w grudniu i wyniosły 2,1 mld zł. Były jednak dodatnie w każdym miesiącu 2023 r. i w całym roku wyniosły 19 mld zł. Dla porównania, w okresie 20 miesięcy na przestrzeni między II połową 2021 r. a 2022 r. odpływy wyniosły 37,5 mld zł.