Grupa kapitałowa Selena FM poszukuje szans na dalszy wzrost wyników finansowych zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. W tym drugim przypadku chodzi przede wszystkim o kraje Europy Zachodniej, zwłaszcza Francję, Portugalię i Hiszpanię. Pozycję giełdowego producenta chemii budowlanej na tych rynkach wzmacniają niedawne przejęcia firm ACDIS France oraz Grupo IGM.

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– Drugim strategicznym kierunkiem pozostaje Azja Centralna. Rozbudowa działalności produkcyjnej w Kazachstanie ma umożliwić dalszą ekspansję w regionie oraz lepsze wykorzystanie potencjału dynamicznie rozwijających się gospodarek – informuje Sławomir Majchrowski, prezes Seleny FM. Dodaje, że zarząd z zainteresowaniem przygląda się także poszczególnym rynkom obu Ameryk.

Selena FM widzi potencjał w chemii budowlanej

Pod względem oferowanego asortymentu grupa największe perspektywy wzrostu widzi w obszarach związanych z efektywnością energetyczną budynków i nowoczesnymi rozwiązaniami izolacyjnymi. Istotne znaczenie przypisuje także wełnie szklanej, którą produkuje wspólnie z węgierską firmą Masterplast. Duży potencjał w kontekście działalności prowadzonej w Europie Zachodniej obserwuje w zakresie produkcji płyt warstwowych. Z kolei termo- i hydroizolacja to biznesy korzystające z długoterminowych trendów rynkowych, wspieranych zarówno przez regulacje, jak i oczekiwania inwestorów. Do tego dochodzą wysokospecjalistyczne produkty chemii budowlanej.

– Z perspektywy inwestorów szczególnie istotna powinna być stabilność biznesowa grupy Selena, którą potwierdzają zarówno wyniki finansowe, jak i konsekwentna realizacja wieloletnich celów strategicznych. Wyniki po I kwartale 2026 r. pokazują, że nawet w warunkach niepewności makroekonomicznej grupa potrafi zwiększać rentowność i poprawiać kluczowe wskaźniki finansowe – przekonuje Majchrowski. W tym czasie Selena FM wypracowała 407,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 21,6 mln zł zysku netto. W ujęciu rok do roku oba wyniki wzrosły, odpowiednio o 2,4 proc. i 10,9 proc.

Selena FM wyznaczyła dwa strategiczne kierunki rozwoju

Prezes spółki przekonuje, że stosunkowo dobre wyniki to efekt modelu biznesowego opartego na dywersyfikacji geograficznej i produktowej. Pomogły też dokonane w ubiegłym roku przejęcia, które zwiększyły skalę działalności grupy, oraz konsekwentna koncentracja na produktach o wyższej wartości dodanej, rozwój innowacyjnych rozwiązań i działania optymalizacyjne. Jednocześnie skutecznie kontrolowano koszty związane z rozwojem grupy.

Prezes Seleny FM zwraca uwagę na dwa strategiczne kierunki rozwoju grupy. – Pierwszym jest utrzymywanie dobrych wyników operacyjnych przy jednoczesnej dalszej aktywności w obszarze M&A. Drugim jest rozwój portfolio produktów związanych z najważniejszymi trendami współczesnego budownictwa, głównie w obszarach związanych z efektywnością energetyczną budynków, które w naszej ocenie będą należeć do najszybciej rozwijających się segmentów rynku budowlanego w kolejnych latach – podaje Majchrowski.

Jego zdaniem to właśnie połączenie stabilności finansowej, aktywnego rozwoju międzynarodowego oraz inwestycji w perspektywiczne obszary rynku stanowi obecnie jedną z najważniejszych wartości grupy.