Grupa Apator pracuje nad dalszą poprawą rentowności

Zarząd widzi dobre perspektywy segmentów wody i ciepła oraz energii elektrycznej, których osiągnięcia będą kluczowe dla odbudowy rezultatów.

Publikacja: 03.09.2025 06:00

Grupa Apator pracuje nad dalszą poprawą rentowności

Foto: materiały prasowe

Jacek Mysior

- Nasz cel to utrzymanie marży na co najmniej dotychczasowym poziomie, ale dążymy do jej maksymalizacji, dlatego pracujemy nad jej zwiększeniem – zapowiada Maciej Wyczesany, prezes Apatora. W II kwartale 2025 r. marża EBITDA grupy była na poziomie 14 proc. w porównaniu do 13,2 rok wcześniej.

Zarząd Apatora stawia na transformację grupy z producenta urządzeń w kierunku dostawcy kompleksowych rozwiązań i systemów. – Pozostajemy aktywni w naszym kluczowym biznesie, a równocześnie szukamy możliwości wzrostu poprzez wykorzystanie kompetencji do budowy zintegrowanych rozwiązań, oferujących klientom wyższą wartość dodaną – wyjaśnia prezes. – Największe szanse rynkowe widzimy w integracji, tj. dostarczaniu kompleksowych rozwiązań łączących pomiar, zarządzanie sieciami i infrastrukturą, automatyzację i analitykę danych – dodaje.

Zarząd w dalszym ciągu widzi dobre perspektywy w segmencie wody i ciepła, który w I półroczu 2025 roku korzystał z ożywienia. – W segmencie tym notujemy największą dynamikę i mamy największy potencjał skalowalności. Duży udział ma sprzedaż eksportowa, która jest pod presją niekorzystnych kursów walutowych. Mimo to nasze przychody są solidne – ocenia szef Apatora.

W segmencie energii elektrycznej grupa liczy na kolejne przetargi w zakresie dostaw inteligentnych liczników i pozostaje kluczowym uczestnikiem rolloutu w Polsce. Jednocześnie szuka swojej szansy na rynkach eksportowych, na których sprzedaż w tym roku wyhamowała w związku z mniejszą liczbą ogłaszanych przetargów. – Szukamy aktywnie dużych przetargów w innych krajach, w 2027 roku szykujemy się do dużego przetargu na liczniki w Hiszpanii – informuje prezes.

Zarząd Apatora podtrzymał plan wydatków inwestycyjnych na poziomie 70-80 mln zł w 2025 roku. W I półroczu spółka przeznaczyła na inwestycje 49,3 mln zł. Dotyczyły one przede wszystkim prac badawczo-rozwojowych, opracowania nowych produktów oraz kontynuacji modernizacji i automatyzacji parku maszynowego.

W II kwartale 2025 r. Grupa Apator zanotowała 18 mln zł zysku netto, o 19 proc. mniej w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o 10 proc., do 40,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 286,4 mln zł i były o 15 proc. niższe niż rok wcześniej. W całym I półroczu 2025 r. sprzedaż grupy wyniosła 570,1 mln zł, co oznacza spadek o 10 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

