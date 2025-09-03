Grupa Apator pracuje nad dalszą poprawą rentowności

- Nasz cel to utrzymanie marży na co najmniej dotychczasowym poziomie, ale dążymy do jej maksymalizacji, dlatego pracujemy nad jej zwiększeniem – zapowiada Maciej Wyczesany, prezes Apatora. W II kwartale 2025 r. marża EBITDA grupy była na poziomie 14 proc. w porównaniu do 13,2 rok wcześniej.
Zarząd Apatora stawia na transformację grupy z producenta urządzeń w kierunku dostawcy kompleksowych rozwiązań i systemów. – Pozostajemy aktywni w naszym kluczowym biznesie, a równocześnie szukamy możliwości wzrostu poprzez wykorzystanie kompetencji do budowy zintegrowanych rozwiązań, oferujących klientom wyższą wartość dodaną – wyjaśnia prezes. – Największe szanse rynkowe widzimy w integracji, tj. dostarczaniu kompleksowych rozwiązań łączących pomiar, zarządzanie sieciami i infrastrukturą, automatyzację i analitykę danych – dodaje.
Zarząd w dalszym ciągu widzi dobre perspektywy w segmencie wody i ciepła, który w I półroczu 2025 roku korzystał z ożywienia. – W segmencie tym notujemy największą dynamikę i mamy największy potencjał skalowalności. Duży udział ma sprzedaż eksportowa, która jest pod presją niekorzystnych kursów walutowych. Mimo to nasze przychody są solidne – ocenia szef Apatora.
W segmencie energii elektrycznej grupa liczy na kolejne przetargi w zakresie dostaw inteligentnych liczników i pozostaje kluczowym uczestnikiem rolloutu w Polsce. Jednocześnie szuka swojej szansy na rynkach eksportowych, na których sprzedaż w tym roku wyhamowała w związku z mniejszą liczbą ogłaszanych przetargów. – Szukamy aktywnie dużych przetargów w innych krajach, w 2027 roku szykujemy się do dużego przetargu na liczniki w Hiszpanii – informuje prezes.
Zarząd Apatora podtrzymał plan wydatków inwestycyjnych na poziomie 70-80 mln zł w 2025 roku. W I półroczu spółka przeznaczyła na inwestycje 49,3 mln zł. Dotyczyły one przede wszystkim prac badawczo-rozwojowych, opracowania nowych produktów oraz kontynuacji modernizacji i automatyzacji parku maszynowego.
W II kwartale 2025 r. Grupa Apator zanotowała 18 mln zł zysku netto, o 19 proc. mniej w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o 10 proc., do 40,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 286,4 mln zł i były o 15 proc. niższe niż rok wcześniej. W całym I półroczu 2025 r. sprzedaż grupy wyniosła 570,1 mln zł, co oznacza spadek o 10 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku.
Hutnicza grupa jest na finiszu kluczowych inwestycji, których efekty mają być już niebawem mocno dostrzegalne w jej wynikach. Kluczowe będzie szybkie osiągnięcie pełnej sprawności produkcyjnej nowego zakładu w Siemianowicach Śląskich.
Jeszcze kilka miesięcy temu widać było kumulację krótkich pozycji na akcjach CD Projektu, Dino czy JSW. Sytuacja się zmieniła. Teraz ulubieńcem funduszy jest inna spółka.
Spółki coraz większą uwagę muszą poświęcać rosnącym kosztom m.in. pozyskiwania i zagospodarowywania odpadów, usług obcych, energii i wynagrodzeń. Dużą niewiadomą są też potencjalne skutki wprowadzanych ostatnio zmian regulacyjnych.
Przez długi czas największą krajową spółką na giełdzie było PKO BP. „Dzięki” politykom tak już nie jest. Ile naprawdę warte są akcje giełdowych gigantów?
W najnowszym miesięcznym raporcie analitycy wskazali firmy, które powinny zachowywać się lepiej i gorzej od rynku. Na kogo warto postawić?
Lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne Apatora nie zachęciły inwestorów do zakupów akcji spółki. Podczas piątkowej sesji kurs lekko zniżkował.