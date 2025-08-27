Firmy
Notowania

Skarbiec Holding mocniejszy po wynikach

Zysk netto po dwunastu miesiącach roku obrotowego 2024/2025 (trwający obecnie rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 r.) sięgnął 62 mln zł. W poprzednim roku obrotowym, od lipca 2023 r. do końca czerwca 2024 r., Skarbiec Holding w ujęciu skonsolidowanym odnotował zysk netto sięgający 5,2 mln zł.

Publikacja: 27.08.2025 11:25

Skarbiec Holding mocniejszy po wynikach

Foto: Adobe Stock

Andrzej Pałasz

- Do niedawna Grupa Skarbiec była postrzegana na rynku wyłącznie poprzez wyniki spółki zależnej Skarbca TFI. Dziś jesteśmy jednak już w zupełnie innym miejscu. Przejęcie domu maklerskiego Noble Securities, do którego doszło w kwietniu 2025 r., ma istotny i zarazem widoczny już teraz wpływ na dywersyfikację przychodów Grupy i wypracowywany przez Skarbiec Holding wynik finansowy – mówi Piotr Szulec, prezes Skarbca Holding i Skarbiec TFI.

– Co ważne, akwizycja ta pozwala nam szerzej patrzeć na nasz dalszy udział w procesie fuzji i przejęć. Nabycie domu maklerskiego otwiera przed nami nowe możliwości – w tym w obszarze zwiększania skali działalności Grupy w szeroko pojętym segmencie podmiotów pośredniczących w transakcjach na rynku giełdowym – podkreśla prezes.

Grupa nadal uważnie przygląda się sytuacji na krajowym rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych, dystrybutorów produktów finansowych i firm z obszaru nowych technologii. – Poszerzanie skali działalności Skarbca Holdingu daje szansę grupie na uniezależnienie się od chwilowych zawirowań koniunktury w poszczególnych segmentach rynku kapitałowego. Wierzymy, że przyjęta przez nas strategia rozwoju będzie konsekwentnie przynosić wzrost wartości Skarbca Holdingu zgodnie z oczekiwaniami naszych akcjonariuszy – mówi Szulec.

Wśród szeregu aktywności bardzo ważne jest także finalizowanie prac restrukturyzacyjnych w spółce zależnej Skarbiec Holding – czyli Skarbiec TFI. – Znacząco zmniejszyliśmy liczbę subfunduszy i funduszy, które docelowo mają być usytuowane tylko w jednym parasolu Skarbiec FIO, co znacznie upraszcza postrzeganie naszej oferty w oczach klientów i zarazem ułatwia dystrybucję produktów inwestycyjnych – informuje prezes holdingu. – Dobrym przykładem zmian jest m.in. restrukturyzacja, jaką przeszły fundusze dłużne znajdujące się w naszej ofercie – poprzez zmianę podejścia do zarządzania, jak i realizowane strategie inwestycyjne. Naszym celem było zwiększenie konkurencyjności oferty dłużnej przy jednoczesnym zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka oraz poprawa osiąganych wyników i to udało się osiągnąć, co jest szczególnie istotne w przypadku inwestorów instytucjonalnych – zapewnia Szulec.

Trwający obecnie rok obrotowy Skarbca Holding zakończy się po sześciu kwartałach w grudniu 2025 r. Począwszy od 2026 r. kolejne roczne okresy sprawozdawcze Skarbca Holdingu będą zbieżne z latami kalendarzowymi (uchwałę o ujednoliceniu roku obrotowego spółki z rokiem kalendarzowym podjęło zwyczajne walne zgromadzenie Skarbca Holdingu w grudniu 2023 r.).

Na początku środowej sesji walory Skarbca Holdingu zwyżkują o 8,15 proc., do 29,2 zł przy 0,8 mln zł obrotów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Firmy Skarbiec Holding
Rainbow Tours idzie na rekord. Czy w zyskach też? Co planuje?
Firmy
Rainbow Tours idzie na rekord. Czy w zyskach też? Co planuje?
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Kurs akcji WPH w dół po wynikach kwartalnych. Analityk ostro o ważnym przejęciu
Firmy
Kurs akcji WPH w dół po wynikach kwartalnych. Analityk ostro o ważnym przejęciu
Grupa Pracuj - wzrost na niepewnym rynku
Firmy
Grupa Pracuj - wzrost na niepewnym rynku
Kino Polska pozytywnie zaskoczyło
Firmy
Kino Polska pozytywnie zaskoczyło
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Grupa Pracuj miała 54,81 mln zł zysku netto, 91,81 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2025
Firmy
Grupa Pracuj miała 54,81 mln zł zysku netto, 91,81 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2025