Benefit Systems czuje się pewnie. Zapowiada powrót do dywidendy

Operator kart MultiSport to jedna ze spółek, które prezentowały się rewelacyjnie w ubiegłym roku, ale w tym raczej odstają od średnich rynkowych. Od początku roku kurs wzrósł o niecałe 15 proc. w porównaniu z 37-proc. zwyżką WIG-u. W ostatnich tygodniach, kiedy szeroki rynek wspinał się na nowe szczyty, akcje Benefitu jedynie wyrównały tegoroczne maksima z maja. Impulsu do wzrostu nie dał też raport za II kwartał, choć okazał się lepszy od prognoz analityków. Zysk netto wyniósł 142,9 mln zł, tj. o 31 proc. więcej rok do roku oraz o 8,5 proc. lepiej od oczekiwań.