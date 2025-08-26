Firmy
Benefit Systems czuje się pewnie. Zapowiada powrót do dywidendy

Zarząd podtrzymał założenia odnośnie do liczby kart na ten rok, które w przypadku polskiego rynku analitycy oceniają jako konserwatywne. Konkurencja jest jednak silna.

Publikacja: 26.08.2025 06:00

Istotna będzie sytuacja rynku w III kwartale i na początku IV kwartału – przyznaje Marcin Fojudzki,

Istotna będzie sytuacja rynku w III kwartale i na początku IV kwartału – przyznaje Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefitu Systems. Fot. mpr

Foto: materiały prasowe

Andrzej Pałasz

Operator kart MultiSport to jedna ze spółek, które prezentowały się rewelacyjnie w ubiegłym roku, ale w tym raczej odstają od średnich rynkowych. Od początku roku kurs wzrósł o niecałe 15 proc. w porównaniu z 37-proc. zwyżką WIG-u. W ostatnich tygodniach, kiedy szeroki rynek wspinał się na nowe szczyty, akcje Benefitu jedynie wyrównały tegoroczne maksima z maja. Impulsu do wzrostu nie dał też raport za II kwartał, choć okazał się lepszy od prognoz analityków. Zysk netto wyniósł 142,9 mln zł, tj. o 31 proc. więcej rok do roku oraz o 8,5 proc. lepiej od oczekiwań.

