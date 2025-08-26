Benefit Systems czuje się pewnie. Zapowiada powrót do dywidendy

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Istotna będzie sytuacja rynku w III kwartale i na początku IV kwartału – przyznaje Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefitu Systems. Fot. mpr
Operator kart MultiSport to jedna ze spółek, które prezentowały się rewelacyjnie w ubiegłym roku, ale w tym raczej odstają od średnich rynkowych. Od początku roku kurs wzrósł o niecałe 15 proc. w porównaniu z 37-proc. zwyżką WIG-u. W ostatnich tygodniach, kiedy szeroki rynek wspinał się na nowe szczyty, akcje Benefitu jedynie wyrównały tegoroczne maksima z maja. Impulsu do wzrostu nie dał też raport za II kwartał, choć okazał się lepszy od prognoz analityków. Zysk netto wyniósł 142,9 mln zł, tj. o 31 proc. więcej rok do roku oraz o 8,5 proc. lepiej od oczekiwań.
Maciej Szczechura, prezes Rainbow Tours, będzie gościem Dariusza Wieczorka w dzisiejszym programie „Prosto z Parkietu”. Start o godz.12.00.
Zysk netto po dwunastu miesiącach roku obrotowego 2024/2025 (trwający obecnie rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 r.) sięgnął 62 mln zł. W poprzednim roku obrotowym, od lipca 2023 r. do końca czerwca 2024 r., Skarbiec Holding w ujęciu skonsolidowanym odnotował zysk netto sięgający 5,2 mln zł.
Akcje Wirtualnej Polski Holding tanieją w środę mocno po publikacji sprawozdania półrocznego grupy. Co się za tym kryje?
O 5,6 proc. zwiększyły się w II kwartale skonsolidowane przychody giełdowej spółki HR Tech, Grupy Pracuj. Całe pierwsze półrocze zakończyła z 5 proc. wzrostem sprzedaży. Na podobną dynamikę zarząd liczy w całym 2025 r.
Grupa Kino Polska TV, której akcjonariusze we wrześniu będą walczyć o nowy układ sił w radzie nadzorczej, opublikowała wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2025 r.
Grupa Pracuj odnotowała 54,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 41,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.