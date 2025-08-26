Lubawa zachwyciła wynikami

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Lubawa, dostarczająca różnego rodzaju sprzęt dla służb mundurowych, pozytywnie zaskoczyła rynek, notując skokowy wzrost przychodów i zysków. W odpowiedzi, w trakcie poniedziałkowej sesji inwestorzy ruszyli do zakupów jej akcji, co przełożyło się na ponad 5 proc. wzrostu kursu i dużo wyższy niż zwykle obrót. Według wstępnych szacunków w pierwszym półroczu 2025 roku firma zanotowała 58,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Szacunkowy zysk netto ze sprzedaży zwiększył się do 69,7 mln zł w porównaniu do 34,4 mln zł zysku przed rokiem. Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 312 mln zł i były o 52 proc. wyższe niż rok wcześniej. To efekt realizacji dużych zamówień, które producent pozyskał w poprzednich latach na dostawy różnego rodzaju sprzętu głównie na potrzeby wojska. Zarząd Lubawy już wcześniej sygnalizował, że spółka realizuje kilka kluczowych kontraktów, które będą miały wpływ na przychody w 2025 roku. W bieżącym roku spółka zdążyła pochwalić się kolejnymi zamówieniami. W ostatnich miesiącach informowała m.in. o dodatkowym zleceniu od Agencji Uzbrojenia o wartości ok. 115 mln zł brutto na dostawę kamizelek kuloodpornych zintegrowanych Gryf w ramach zamówienia opcjonalnego.
Zysk netto po dwunastu miesiącach roku obrotowego 2024/2025 (trwający obecnie rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 r.) sięgnął 62 mln zł. W poprzednim roku obrotowym, od lipca 2023 r. do końca czerwca 2024 r., Skarbiec Holding w ujęciu skonsolidowanym odnotował zysk netto sięgający 5,2 mln zł.
Akcje Wirtualnej Polski Holding tanieją w środę mocno po publikacji sprawozdania półrocznego grupy. Co się za tym kryje?
O 5,6 proc. zwiększyły się w II kwartale skonsolidowane przychody giełdowej spółki HR Tech, Grupy Pracuj. Całe pierwsze półrocze zakończyła z 5 proc. wzrostem sprzedaży. Na podobną dynamikę zarząd liczy w całym 2025 r.
Grupa Kino Polska TV, której akcjonariusze we wrześniu będą walczyć o nowy układ sił w radzie nadzorczej, opublikowała wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2025 r.
Grupa Pracuj odnotowała 54,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 41,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.