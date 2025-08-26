Firmy
Notowania

Lubawa zachwyciła wynikami

Dzięki efektownej poprawie wyników akcje spółki wróciły na radary inwestorów.

Publikacja: 26.08.2025 06:00

Lubawa zachwyciła wynikami

Foto: materiały prasowe

Jacek Mysior

Lubawa, dostarczająca różnego rodzaju sprzęt dla służb mundurowych, pozytywnie zaskoczyła rynek, notując skokowy wzrost przychodów i zysków. W odpowiedzi, w trakcie poniedziałkowej sesji inwestorzy ruszyli do zakupów jej akcji, co przełożyło się na ponad 5 proc. wzrostu kursu i dużo wyższy niż zwykle obrót. Według wstępnych szacunków w pierwszym półroczu 2025 roku firma zanotowała 58,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Szacunkowy zysk netto ze sprzedaży zwiększył się do 69,7 mln zł w porównaniu do 34,4 mln zł zysku przed rokiem. Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 312 mln zł i były o 52 proc. wyższe niż rok wcześniej. To efekt realizacji dużych zamówień, które producent pozyskał w poprzednich latach na dostawy różnego rodzaju sprzętu głównie na potrzeby wojska. Zarząd Lubawy już wcześniej sygnalizował, że spółka realizuje kilka kluczowych kontraktów, które będą miały wpływ na przychody w 2025 roku. W bieżącym roku spółka zdążyła pochwalić się kolejnymi zamówieniami. W ostatnich miesiącach informowała m.in. o dodatkowym zleceniu od Agencji Uzbrojenia o wartości ok. 115 mln zł brutto na dostawę kamizelek kuloodpornych zintegrowanych Gryf w ramach zamówienia opcjonalnego.

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Rainbow Tours idzie na rekord. Czy w zyskach też? Co planuje?
Firmy
Rainbow Tours idzie na rekord. Czy w zyskach też? Co planuje?
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Skarbiec Holding mocniejszy po wynikach
Firmy
Skarbiec Holding mocniejszy po wynikach
Kurs akcji WPH w dół po wynikach kwartalnych. Analityk ostro o ważnym przejęciu
Firmy
Kurs akcji WPH w dół po wynikach kwartalnych. Analityk ostro o ważnym przejęciu
Grupa Pracuj - wzrost na niepewnym rynku
Firmy
Grupa Pracuj - wzrost na niepewnym rynku
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Kino Polska pozytywnie zaskoczyło
Firmy
Kino Polska pozytywnie zaskoczyło
Grupa Pracuj miała 54,81 mln zł zysku netto, 91,81 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2025
Firmy
Grupa Pracuj miała 54,81 mln zł zysku netto, 91,81 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2025