Lubawa zachwyciła wynikami

Lubawa, dostarczająca różnego rodzaju sprzęt dla służb mundurowych, pozytywnie zaskoczyła rynek, notując skokowy wzrost przychodów i zysków. W odpowiedzi, w trakcie poniedziałkowej sesji inwestorzy ruszyli do zakupów jej akcji, co przełożyło się na ponad 5 proc. wzrostu kursu i dużo wyższy niż zwykle obrót. Według wstępnych szacunków w pierwszym półroczu 2025 roku firma zanotowała 58,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Szacunkowy zysk netto ze sprzedaży zwiększył się do 69,7 mln zł w porównaniu do 34,4 mln zł zysku przed rokiem. Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 312 mln zł i były o 52 proc. wyższe niż rok wcześniej. To efekt realizacji dużych zamówień, które producent pozyskał w poprzednich latach na dostawy różnego rodzaju sprzętu głównie na potrzeby wojska. Zarząd Lubawy już wcześniej sygnalizował, że spółka realizuje kilka kluczowych kontraktów, które będą miały wpływ na przychody w 2025 roku. W bieżącym roku spółka zdążyła pochwalić się kolejnymi zamówieniami. W ostatnich miesiącach informowała m.in. o dodatkowym zleceniu od Agencji Uzbrojenia o wartości ok. 115 mln zł brutto na dostawę kamizelek kuloodpornych zintegrowanych Gryf w ramach zamówienia opcjonalnego.