Amica mocno odczuła załamanie popytu

Amica w raporcie rocznym za 22023 r. podała, że niższy popyt odnotowała we wszystkich głównych kategoriach asortymentowych oraz na wszystkich głównych rynkach geograficznych. Sprzedaż produktów i towarów w Polsce oraz w Skandynawii zmniejszyła się o 13 proc., w Europie Zachodniej o 15 proc., na rynkach południowych o 18 proc., a na rynkach wschodnich o 31 proc. rdr.

To rynkowy trend, organizacja APPLiA Polska podała, że w polskich zakładach produkujących AGD w 2023 r. produkcja spadła 11 proc., co przełożyło się na niemal 3 mln urządzeń mniej. W Polsce w roku 2023 wyprodukowano 26 mln urządzeń AGD, w tym prawie 23 mln szt. dużego AGD. Oznacza to cofnięcie się ze skalą produkcji do wyniku za 2014 r, przy utrzymaniu mocy produkcyjnych.

- Cała branża AGD w Europie mierzyła się w roku 2023 z dekoniunkturą i utrzymującymi się wysokimi kosztami surowców, komponentów oraz rosnącymi wynagrodzeniami pracowników. Amica potrafi jednak szybko podejmować właściwe działania dostosowawcze i optymalizacyjne, odpowiadając na potrzeby klientów oraz budując wartość dla akcjonariuszy – mówi Jacek Rutkowski, prezes Amica. - W rezultacie osiągnęliśmy poprawę wyników w porównaniu z poprzednim rokiem oraz konsekwentnie realizujemy również strategię ESG. Rok 2023 to dobra baza do realizacji długoterminowych celów, jakie wyznaczamy w nowej strategii, której upublicznienia spodziewam się jeszcze w bieżącym półroczu - dodaje.

W roku 2023 marża EBITDA Grupy Amica wzrosła o 2,3 pkt proc., dzięki czemu wynik EBITDA wzrósł o 58 proc. rdr, do ponad 137 mln zł. Spółka wypracowała również blisko 5-krotnie wyższy skonsolidowany zysk operacyjny (83,3 mln zł), a prawie 8-krotnie wyższy – zysk brutto (23 mln zł). Grupa Amica, pomimo środowiska wysokich stóp procentowych, zwiększyła wynik netto o 5,7 mln zł, redukując stratę na tym poziomie do 4 mln zł.