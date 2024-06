Grupa Polsat Plus i ZE PAK inwestują w zespół elektrowni wiatrowych

"Na obecnym etapie inwestycja spółki dotyczy 99% kapitału zakładowego spółek projektowych a pozostałe udziały zostaną nabyte przez PAK PCE. Jednocześnie ZE PAK oraz PAK PCE podpisały dokument określający główne warunki przyszłej umowy wspólników (term sheet), która ma m.in. przyznawać PAK PCE prawo do zwiększenia swojego udziału w spółkach projektowych i stały nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi przez udział w radach nadzorczych tych spółek" - czytamy w komunikacie.

Kwota z tytułu nabycia udziałów w spółkach projektowych oraz wierzytelności wobec spółek projektowych będzie płatna w częściach wraz z postępem realizacji inwestycji, a jej ostateczna wysokość zależeć będzie od finalnych parametrów inwestycji i wyniesie wraz z ceną nabycia wierzytelności wobec spółki nie więcej niż 110 mln euro netto, podano również.

Ze względu na fazę rozwoju, w jakim znajduje się inwestycja, spółki projektowe zawrą z Energia Opole (spółką z grupy Neo Energy Group) umowy o rozwój projektów, zgodnie z którymi Energia Opole podejmować będzie działania mające na celu doprowadzenie do uzyskania przez instalacje statusu gotowości do budowy (ang. ready-to-build) do 31 grudnia 2030 roku, wskazano w materiale.

"Płatności z tytułu umów o rozwój projektów uzależnione będą od zakończenia określonych faz przedsięwzięcia inwestycyjnego, a całkowita kwota płatna na podstawie umów o rozwój projektów zależeć będzie od finalnych parametrów przedsięwzięcia inwestycyjnego, w szczególności osiągniętej mocy, i szacowana jest na nie więcej niż 160 000 000 netto" - czytamy dalej.