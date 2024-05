W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 157,7 mln zł. To spadek rok do roku o 131,7 mln zł. - Niższy wynik EBITDA jest efektem niższych przychodów ze sprzedaży węgla. Pomimo wzrost wolumenu sprzedaży węgla, zrealizowano niższą cenę sprzedaży — czytamy w raporcie Enei, który odnosi się także do należącej do tej Grupy kopalni Bogdanka.

Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 613,3 mln zł. To wzrost rok do roku o 186,7 mln zł). Wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Jednocześnie, odnotowano wzrost kosztów operacyjnych.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 79,6 mln zł (wzrost rok do roku o 79,2 mln zł. Wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu marżowości na rynku detalicznym. Jednocześnie, odnotowano spadek rozpoznanych przychodów z tytułu rekompensat i spadek wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia.