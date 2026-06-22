Asseco Poland wraca pod granicę hossy

Foto: Parkiet

Od października ubiegłego roku na wykresie informatycznej spółki utrzymuje się presja podaży. Cena zaczęła poruszać się w kanale spadkowym, zeszła poniżej średnich z 50 i 200 sesji, a ich linie utworzyły formację krzyża śmierci.

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Kwietniowo-majowa fala wzrostowa pokonała całą szerokość kanału, by z początkiem trwającego miesiąca zatrzymać się przy 200 zł i zawrócić. W ostatni czwartek cena sięgała już 170,25 zł i wróciła poniżej średnich. Wzrosło tym samym techniczne ryzyko ruchu w kierunku dolnej granicy kanału. Przebiega ona obecnie w rejonie 140 zł.

Vigo zawraca w obrębie konsolidacji

Foto: Parkiet

Kurs akcji technologicznej spółki porusza się w długoterminowej konsolidacji o dużej rozpiętości 400 – 675 zł. Obecnie trwa fala spadkowa, która w miniony czwartek dotarła już do poziomu 504 zł. W ostatnich dniach ze spółki pojawiły się dwie cenotwórcze informacje – pozew z żądaniem zapłaty 8,3 mln zł oraz plan emisji akcji w celu pozyskania 80 mln zł. Pułap 500 zł, na którym przebiega obecnie średnia z 200 sesji, zadziałał w piątek jako wsparcie i pomgół w odbiciu kursu. Jeśli jednak pęknie, to wzrośnie techniczne ryzyko ruchu do dolnej granicy wspomnianej konsolidacji.

Dino coraz bliżej dołka bessy

Foto: Parkiet

Od maja ubiegłego roku cena akcji właściciela sieci sklepów porusza się w trendzie spadkowym. Majowe odbicie kursu, napędzane wynikami za pierwszy kwartał, nie zdołało dotrzeć nawet do linii średniej z 50 sesji. Cena zawróciła z okolic 34,5 zł, a w minionym tygodniu dotarła do 29 zł. Dołek bessy to 28,24 zł i jest to najbliższe potencjalne wsparcie. Oporem pozostaje wspomniana średnia. Presji podaży wciąż sprzyja konflikt na linii zarząd – związki zawodowe. Rynek może się obawiać jego wpływu na przyszłe wyniki finansowe, a także na wizerunek emitenta.

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