Allegro z przecięciem średnich kroczących

Foto: Parkiet

Akcje platformy sprzedażowej podrożały w minionym tygodniu o ponad 10 proc. Cena przebiła krótkoterminowy opór 36 zł i naruszyła długoterminowy 38,5 zł. Fundusz Permira sprzedał w ABB swój pakiet akcji liczący 131 mln sztuk po 33,6 zł za walor. Zniknął tym samym nawis podażowy. Ponadto w czwartek spółka poinformowała o niewiążącym liście intencyjnym z InPostem i zawieszeniu trwającego sporu. Kurs akcji Allegro od końca marca jest w trendzie wzrostowym. Średnia krocząca z 50 sesji przebiła w ostatnich dniach 200-sesyjną, tworząc formację złotego krzyża, interpretowaną jako długoterminowe przesilenie popytowe.

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Mabion z podwójnym dnem na wykresie

Foto: Parkiet

Akcje biotechnologicznej spółki podrożały w minionym tygodniu o ponad 9 proc. Kurs po raz kolejny zawrócił z okolic poziomu 7 zł i ponownie naruszył linie średnich kroczących z 50 i 200 sesji. Zwyżkom pomagały dwie informacje. Firma zawarła z francuską spółką Oddifact SAS umowę o współpracy w zakresie rozwoju leku MabionCD20 w nowych wskazaniach klinicznych i odwróciła odpis na 4,79 mln zł. Ponadto Mabion przedłużył o 3 lata umowę z Novavaxem. Cena akcji pozostaje w długoterminowym trendzie spadkowym, ale na wykresie zaczęła tworzyć się potencjalna formacja podwójnego dna przy 7 zł z linią sygnalną przy 10 zł.

Asbis z nowym rekordem cenowym

Foto: Parkiet

Cena akcji dystrybutora sprzętu IT porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W minionym tygodniu kurs zyskał kolejne, ponad 9 proc., i ustanowił rekord historyczny. W maksimum piątkowej sesji sięgał 97,6 zł. W ostatnich dniach spółka poinformowała, że poszerzyła swoją sieć dystrybucji produktów Apple w Afryce Północnej i Zachodniej. Ponadto prezes Asbisu powiedział podczas konferencji, że ambicją spółki na ten rok jest silny, dwucyfrowy wzrost sprzedaży, napędzany m.in. wzmożonymi inwestycjami w infrastrukturę centrów danych AI. Rynek jest lokalnie wykupiony. Najbliższe wsparcie to linia średniej z 50 sesji.

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