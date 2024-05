Murapol chce zwiększyć sprzedaż mieszkań w 2024 r.

Cytowany w komunikacie Przemysław Kromer, członek zarządu Murapolu ds. finansowych powiedział, że w I kwartale br. grupa zrealizowała około 25 proc. planu przekazań. Zgodnie z prospektem potencjał wydań w 2024 r. to 2,8 tys. lokali, czyli tyle samo, ile w 2023 r.

Jest popyt na kompaktowe mieszkania i oczekiwanie na nowy program dopłat

W I kwartale spółka sprzedała (umowy deweloperskie) 769 mieszkań, o 5,5 proc. więcej niż rok wcześniej i o 8,5 proc. mniej niż kwartał wcześniej. Klienci gotówkowi odpowiadali za 45 proc. zakupów, gotówkowi za 55 proc. Na koniec marca aktywne były 143 umowy rezerwacyjne.

W I kwartale do oferty weszło 1,89 tys. lokali, na koniec marca do wzięcia było 4,71 tys. mieszkań w kilkunastu miastach. Według deklaracji z grudniowego IPO plan na cały 2024 r. to podpisanie 3,7 tys. umów, o 28 proc. więcej niż w 2023 r.

Menedżerowie podkreślili w komunikacie, że obserwowany jest duży popyt na mieszkania – przede wszystkim w segmencie popularnym (podstawowa grupa klientów spółki), przy jednoczesnym oczekiwaniu na działania rządu w zakresie programu „Na start”. Czynnikami wspierającymi są także wysoki krajowy deficyt mieszkaniowy, rosnąca siła nabywcza konsumentów i poprawa otoczenia gospodarczego.

W banku ziemi Murapol miał na koniec marca parcele pod budowę 20,4 tys. lokali w 16 miastach.