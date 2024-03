Zarząd dewelopera mieszkaniowo-magazynowego zarekomendował, a rada nadzorcza to poparła, by akcjonariuszom wypłacić ponad 44 mln zł dywidendy. Poza 41,2 mln zł zysku netto za 2023 r. spółka ma pociągnąć blisko 3 mln zł z kapitału zapasowego. W sumie to kieszeni akcjonariuszy ma trafić równowartość 80 proc. skonsolidowanego zysku Marvipolu.

Reklama

Reklama

Na walor inwestorzy mają otrzymać 1,06 zł, co daje stopę aż 13,7 proc. dla kursu z piątkowego zamknięcia. Rekomendacja spowodowała wzrost notowań – rano zwyżki sięgały nawet ponad 7 proc., do 8,32 zł – co obniżyło stopę do „tylko” 12,7 proc.

W 2022 r. akcjonariusze otrzymali 1,14 zł na papier, w 2023 r. wypłaty nie było. W realiach wysokich kosztów finansowania spółka uznała, że korzystniejsze będzie reinwestowanie zysków. W praktyce ostatnie zdanie ma prezes Mariusz Książek, który kontroluje 71 proc. akcji.

Grupa w 2023 r. wypracowała 55,2 mln zł zysku netto (1,33 zł na akcję), o 39 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk segmentu mieszkaniowego wyniósł 67,8 mln zł, część magazynowa zanotowała 14,2 mln zł papierowej straty.