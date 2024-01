WykresDnia: W USA akcje i obligacje mają najgorszy start roku od 2003 r.

Akcje amerykańskich blue chipów przełamały dziewięciotygodniową hossę, co oznacza jeden z najgorszych początków roku od dekady, ponieważ inwestorzy wahają się między nadzieją na obniżki stóp procentowych a obawą, że prężna gospodarka opóźni jakiekolwiek łagodzenie polityki pieniężnej.

Indeks S&P 500 zamknął się w piątek o 0,2 proc., ale w ciągu skróconego czterodniowego tygodnia handlowego rozpoczynającego się w 2024 r. odnotował stratę o 1,5 proc. Benchmark wahał się gwałtownie podczas sesji giełdowej, spadając wcześnie po publikacji dobrych danych o zatrudnieniu, a następnie ożywiając się po słabych danych z sektora usług z Institute for Supply Management (Instytutu Zarządzania Podażą), który odnowił nadzieje, że spowolnienie gospodarki amerykańskiej skłoni Rezerwę Federalną do obniżki stóp procentowych wcześniej niż przewidywano.

Sonal Desai, dyrektor ds. inwestycji we Franklin Templeton Fixcome, powiedział FT: „Powróciliśmy do sytuacji, w której dobre wiadomości będą złe, a złe – dobre. Widzieliśmy to wraz ze wzrostem danych o zatrudnieniu, a następnie cofnięciem cen usług ISM.”

Tygodniowe straty blue chipów odzwierciedlają nagłą zmianę nastroju od grudnia, kiedy S&P zakończył dziewięciotygodniowy wzrost byków – czego nie udało się osiągnąć od 2004 r. – aby zakończyć rok 2023 o włos od nowego rekordowego maksimum.

Analitycy zazwyczaj oceniają wyniki na początku roku w ciągu pięciu dni – co obejmuje następny poniedziałek – ponieważ pierwszy tydzień każdego roku handlowego rzadko jest pełny.

– Pierwsze pięć dni roku to legenda almanachu giełdowego – jak minie, taki mija rok – powiedział Bob Savage, dyrektor ds. strategii i analiz rynkowych w BNY Mellon. – Jest na tyle powiązany z resztą roku, że można na niego zwrócić uwagę, ale nie można na nim stawiać.