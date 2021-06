Napływy do TFI mogą być jeszcze wyższe w 2022 r.

Nasze fundusze dzielimy na część główną, która może stanowić około 70 proc. portfela, i są to inwestycje na dłuższy termin. W części około 30-proc. jesteśmy bardziej aktywni i chcemy łapać pewne okazje rynkowe i krótkookresowe trendy. Ta strategia dobrze pracuje, bo rynek nam nigdy nie ucieknie. Tegoroczny sukces udało się uzyskać m.in. z wyeliminowania kilku dużych spółek, na których pozycje zamknęliśmy w grudniu z różnych fundamentalnych przyczyn. I rzeczywiście od początku roku te firmy były słabsze. Ograniczyliśmy dla przykładu branżę producentów gier i z perspektywy czasu widać, że była to dobra decyzja. W to miejsce rozbudowaliśmy branżę bankową, co świetnie zapracowało. Rynek niedawno zrozumiał to, co my kilka miesięcy temu. Okazało się, że nie ma tylu bankructw w gospodarce, że banki radzą sobie mimo niskich stóp procentowych, bo podniosły gigantycznie opłaty, a ryzyko frankowe w dużym stopniu się wyjaśniło. Postawiliśmy też na „zielone' inwestycje, na przedsiębiorstwa związane z utylizacją odpadów czy czystą energią. Dalej uważamy, że oba wspomniane sektory powinny wypadać dobrze.