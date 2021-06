Analityk też inwestor, spekulacji się nie boi

Nasz piątkowy gość to jeden z niewielu analityków polskiego rynku, który od czasu do czasu upublicznia na Twitterze swoje inwestycyjne poczynania. Pokazuje pozycje, wyniki i pomysły. W piątkowym programie porozmawiamy o podejściu Daniela Kosteckiego do inwestowania. Jakie strategie stosuje, ile kapitału ryzykuje i jak jego podejście do rynku zmieniało się na przestrzeni lat.

Porozmawiamy też o jego ryzykownych pozycjach na rynku kryptowalut. Dlaczego zdecydował się na tak spekulacyjne aktywo jak bitcoin, jak na tym wyszedł i czy wciąż jest na tym rynku?

Zapytamy też naszego gościa o jego oczekiwania dotyczące kontynuacji hossy na globalnych rynkach akcji. Czy w obliczu rosnącej inflacji i przegrzania widocznego na niektórych parkietach byki wciąż mają zielone światło, czy powoli zapala się alarmowa lampka?

Zapraszamy w piątek o 12.00 na parkiet.com i youtube.com.parkiettv.