My wtorek o godz. 12.00 w Parkiecie w telewizji na początekmy rynek surowców, metali i towarów. Przemysław Tychmanowicz na dziesięć temat będzie rozmawiać z Dorotą, chemiczną DM BOŚ. Zapytamy ją m.in.: Czy i kiedy metale szlachetne wrócą do postępów wzrostu? Czy złoto w tym roku poziom 2000 USD za uncję? Jeśli nie złoto, do na które metale szlachetne nastawić? Co z miedzią? Obecne spadki do chwilowej zadyszka czy pierwszy sygnał ostrzegawczy? Czy rynek towarów dojrzał już do głębszej korekty?