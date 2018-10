Kaukaski kraj, który czuje się częścią europejskiej rodziny

Aspiracje Gruzinów do związków z Zachodem niewątpliwie zostały mocno rozbudzone w poprzedniej dekadzie. Nie oznaczało to jednak całkowitego zerwania związków z Rosją. Podróżując po Gruzji, najczęściej porozumiewałem się po rosyjsku. Znajomość angielskiego jest tam wciąż bardzo ograniczona, a rosyjski przydaje się choćby z tego względu, że do kraju przyjeżdżają wciąż tysiące rosyjskich turystów. I świetnie się w nim czują, choć przecież mogą się w Rosji nasłuchać propagandy o „wrogiej Gruzji". – Kiedyś wiozłem rosyjskiego turystę, który opowiadał mi, że rosyjscy pogranicznicy pytali się go: „Czemu chcesz jechać do Gruzji? Przecież tam cię napadną, zabiją, tam Rosjan nienawidzą". A zwykli Rosjanie boją się raczej jeździć do Abchazji ze względu na przestępczość, a nie do Gruzji, gdzie jest bezpiecznie – wspomina gruziński taksówkarz.