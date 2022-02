Sygnalistka z Citigroup walczy o ponad 100 milionów dolarów

W przypadku Tamiki Miller i Citigroup postępowanie prowadził niezależny regulator bankowy Office of the Comptroller of the Currency (OCC) i to on nałożył na Citigroup grzywnę. Instytucja ta ma swoje procedury dotyczące sygnalistów, inne niż np. Securities and Exchange Commission.(SEC), nadzorca amerykańskiego rynku kapitałowego.