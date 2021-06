Budżet po maju wciąż z nadwyżką

W efekcie nadwyżka w budżecie państwa po maju wyniosła 9,4 mld zł (po kwietniu było to 9,2 mld zł nadwyżki). W czerwcu może być podobnie, choćby z tego powodu, że zaksięgowana zostanie wpłata zysku NBP wynosząca ok. 8,9 mld zł. Nie znaczy to jednak, że kasa państwa ma się świetnie. Duża dynamika dochodów z VAT czy PIT to przede wszystkim popandemicznego odbicia w porównaniu ze spadkami w ubiegłym roku. Poza tym, resort finansów pod koniec 2020 r. dokonał prefinansowania takich wydatków jak 13. emerytura, w związku z tym w tym roku wydatki FUS mogą być rzeczywiście przejściowo mniejsze.