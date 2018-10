Czy lokalni brokerzy skuszą się na ofertę Cboe Europe?

– Zmiana rynku egzekucji zleceń to dla nich jedno kliknięcie. Polskie biura muszą zabezpieczyć rozliczenia, podpisać umowy z izbami rozliczeniowymi Cboe lub pośredniczącym bankiem, uzyskać członkostwo i dostosować swoje systemy informatyczne. To może potrwać kilka miesięcy. Jeśli zachodnie biura przeniosą swoje transakcje na Cboe, zmusi to również polskich brokerów do działania. Spadki obrotów na GPW mogą wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w perspektywie kilku lat – uważa szef jednego z biur maklerskich. Zadowoleni powinni być natomiast polscy inwestorzy. – Inwestorzy, jeśli polskie biura staną się członkami Cboe, mogą tylko zyskać. Będą mieli do wyboru dwa rynki do realizacji transakcji, co powinno dawać wyższą płynność, niższe spready i koszty – dodaje.