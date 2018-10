Kolejne decyzje w sprawie banków frankowych

Na razie wygląda na to, że największym beneficjentem rewizji jest właśnie Getin Noble. Wcześniej o obniżonych buforach, będących efektem w każdym z banków malejącego udziału hipotek walutowych i utrzymania dobrej ich jakości, poinformował BGŻ BNP Paribas. Jego bufory zmalały do 0,36 pkt proc. ponad wartość TCR z 0,62 pkt proc. W przypadku wskaźnika kapitału Tier I bufor zmalał do 0,27 pkt proc. z 0,47 pkt proc. To oszczędności na poziomie około 115 mln zł w przypadku TCR.