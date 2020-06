Giełdowa tarcza antycovidowa już gotowa

W tej nadzwyczajnej sytuacji musiały odnaleźć się spółki publiczne, których większość nie była przygotowana nawet na ułamek negatywnych konsekwencji związanych z Covid-19. Dochodzące do SEG sygnały o nowych wyzwaniach, które stanęły przed emitentami, stały się impulsem do uruchomienia programu wsparcia dla członków Stowarzyszenia. W jego ramach udzielono wielu porad indywidualnych związanych z trudnościami w realizacji obowiązków wynikających z uczestnictwa na rynku kapitałowym, jak też podjęto działania mające na celu dostosowanie przepisów prawa i ich interpretacji do nadzwyczajnej sytuacji związanej z Covid-19.