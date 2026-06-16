Początek nowego tygodnia zdominowały informacje o zawarciu wstępnego (60-dniowego) porozumienia pokojowego przez USA i Iran zakładającego natychmiastowe otwarcie Cieśniny Ormuz.

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Mimo iż pierwsze rynkowe reakcje były pozytywne (ropa naftowa zniżkowała o ponad 5 proc.) w kolejnych dniach rynek będzie „trawił” szczegóły ustaleń a kurs EUR/USD szukać będzie podstaw do wybicia ponad 1,1625.

W takich uwarunkowaniach odbywać się będzie posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej (pierwsze pod wodzą Kevina Warsha). Zakładam, iż stopy procentowe Fed zostaną utrzymane a dla inwestorów istotna będzie konferencja, forward guidance i rozkład ryzyk dla inflacji implikujący nastawienie w polityce pieniężnej przedstawiany przez nowego prezesa Fed.

Dobre nastroje globalne uzasadniają niewielki spadek notowań kursu EUR/PLN. Uważam, iż złoty będzie próbował powrócić w okolice poziomu 4,23 wykorzystując osłabienie dolara.

Spośród walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej sytuacja na złotym pozostaje jednak mało interesująca. Inwestorzy skupiają się na węgierskim forincie, który od kwietniowych wyborów parlamentarnych jeszcze mocniej wszedł w orbitę zainteresowań inwestorów zagranicznych oraz czeskiej koronie, gdzie w tym tygodniu oczekuje się podwyżki stóp procentowych.

Polska waluta natomiast – za sprawą niedawnych komentarzy przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej tonujących rynkowe oczekiwania na zacieśnianie monetarne – jest obecnie nieatrakcyjna z perspektywy inwestorów zagranicznych.