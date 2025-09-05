Zacznijmy jednak od decyzji RPP, która w środę obniżyła stopy procentowe o 25 bp, w wyniku czego główna stopa wynosi obecnie 4,75%. Wczoraj jednak miała miejsce konferencja prezesa, podczas której rzucił on nieco więcej światła na perspektywy. To co wydaje się istotne to zasygnalizowanie chęci dalszego obniżania stóp, co wcale nie było takie pewne, gdyż jeszcze przed danymi o sierpniowej inflacji rynek nie był przekonany co do wrześniowego cięcia. Prezes podczas konferencji wskazał, że możliwy jest scenariusz zarówno braku obniżek, jak i 1-2 ruchów w tym roku. Naszym zdaniem skończy się na 1 cięciu, gdyż inflacja bazowa raczej nie spadnie do celu, a perspektywa wysokiego deficytu będzie zniechęcać do głębszych cięć. Tak jak wskazywaliśmy przed decyzją, obniżka nie zaszkodziła złotemu, gdyż rynek widzi, że jest to reakcja na zbliżającą się do celu inflację.