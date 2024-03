Dlaczego tak się dzieje? Rynek traktuje ostatnie ruchy BOJ jako mało "jastrzębie" uważając, że kolejne podwyżki stóp procentowych nie nastąpią szybko. A komentarze taki jak dzisiejszy ze strony Naoki Tamura, który uznawany jest za "jastrzębia" w BOJ, są tylko paliwem do tego typu działań na rynku. Zdaniem Tamury dalsze ruchy BOJ na stopach powinny być stopniowe i dopasowane do sytuacji. Tym samym polityka monetarna powinna pozostać akomodacyjna. W podobnie ostrożnym tonie wybrzmiał też sam prezes Ueda, dodając, że bank centralny jest gotów do zwiększenia zakupów obligacji, gdyby była taka potrzeba. W efekcie rynek zaczyna wątpić w to, czy w tym roku byłyby szanse na jeszcze dwie podwyżki stóp przez BOJ i przesuwa oczekiwania, co do kolejnego zacieśnienia (po tym w zeszłym tygodniu) dopiero na IV kwartał. Wydaje się, że mamy do czynienia z pewnym konfliktem w przekazie, jaki płynie ze strony BOJ do rynków, a tym co chce "przekazać" japoński rząd - dzisiaj minister Suzuki powtórzył, że władze są gotowe do interwencji na rynku jena, gdyż ten nie odzwierciedla fundamentów. Czy, zatem rejon 152 jeny za dolara rzeczywiście będzie broniony?

W środę rano dolar jest minimalnie silniejszy na szerokim rynku. Może mieć to związek z pozycjonowaniem się inwestorów pod piątkowe dane o inflacji PCE w USA w kontekście niskiej płynności w Wielki Piątek przed Wielkanocą. W kalendarzu nie mamy w zasadzie istotnych publikacji. Za nami decyzja szwedzkiego Riksbanku, który zgodnie z prognozami utrzymał stopy procentowe na poziomie 4,00 proc., oraz szacunkowe dane o inflacji CPI w Hiszpanii (w marcu nieco wyższe od szacunków były dane w relacji miesięcznej).

USDJPY - popyt nie zaryzykuje wybicia przez 152,00?

Wspomniana bariera na USDJPY jest kluczowa z punktu widzenia potencjalnej interwencji w obronie jena. Wprawdzie mamy mix przekazów - BOJ i japoński rząd nie grają do jednej bramki - to jednak rynek wie, że decydenci mogą przeprowadzić konkretne działania, aby pokazać swoją determinację. Przy czym niekoniecznie musi być to w kontekście poziomu 152,00. Teoretycznie dobrym momentem do takich działań może być okres zbliżającej się Wielkanocy, kiedy to płynność na rynkach będzie niska...

Wykres dzienny USDJPY DM BOŚ

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ