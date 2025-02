DAX walczy o nowe rekordy, chociaż analitycy spodziewają się nadchodzącej korekty

Mocny trend wzrostowy dobrze widać na wykresie indeksu. – Każdy kolejny impuls rynkowy przyspiesza trend wzrostowy niemieckiego indeksu. Bieżąca sekwencja białych świec liczy już 2100 pkt. Jest to najdłuższy zryw byków w ostatnich miesiącach. Widać to nie tylko na wykresie ceny. Wskaźnik relatywnej siły wszedł w zakres wysokich wartości – zwracają uwagę analitycy BM mBanku. Ich zdaniem to jednak też może być sygnał ostrze­gawczy przed zbliżającą się korektą spadkową.