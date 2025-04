Akcje CCC tracą prawie 10 proc. po finalnych wynikach roku 2024/25

Audytor zarządził zmiany. Efekty hurtowych transakcji zasilą zyski później

- Przy czym wynika to z innego ujęcia sprzedaży hurtowej. Spółka wcześniej we wstępnych wynikach ujęła to w czwartym kwartale, natomiast teraz zdecydowała się ująć w przyszłych kwartałach. Domyślam, się, że jako że zaraportowane wyniki są istotnie niższe, to kurs spada – wyjaśnia Janusz Pięta.

W informacji prasowej CCC oceniło, że wyniki kwartału różnią się od wstępnych „nieznacznie”.

- Zaraportowane wyniki za czwarty kwartał w nieznacznym stopniu różnią się od opublikowanych wcześniej wyników wstępnych. W wyniku ustaleń z audytorem, przesunięciu w czasie uległo rozpoznanie transakcji hurtowej, która konserwatywnie zostanie ujęta w kolejnych okresach sprawozdawczych, w momencie realizacji płatności przez odbiorców - czytamy.