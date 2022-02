ROPA NAFTOWA

Cena ropy naftowej pod presją w obliczu rozmów na linii USA-Iran.

Notowania ropy naftowej zakończyły poprzedni tydzień mocnym wzrostowym akcentem i dynamicznym wybiciem się wyraźnie ponad poziom 90 USD za baryłkę. Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od korekty spadkowej, jednak nadal ceny ropy naftowej – zarówno Brent, jak i WTI – nie zeszły poniżej 90 USD za baryłkę.

W ostatnim czasie notowania ropy naftowej znajdowały się pod wpływem licznych czynników pozytywnie przekładających się na ceny tego surowca. Warto wśród nich wymienić: napięcia geopolityczne związane z Ukrainą i Bliskim Wschodem, najniższe zapasy ropy na świecie od prawie dekady, problemy z produkcją ropy naftowej w niektórych krajach afrykańskich, a w poprzednim tygodniu – także uderzenie mroźnej zimy w Stanach Zjednoczonych, które doprowadziło do zaburzeń produkcji nawet w Teksasie.

Tymczasem na początku bieżącego tygodnia na pierwszy plan na rynku ropy naftowej na nowo wysunęły się spekulacje dotyczące relacji na linii USA-Iran. Trwają rozmowy na temat paktu nuklearnego, który jeszcze w 2015 r. został zawarty za czasów Baracka Obamy, jednak jego zerwanie było jednym z pierwszych punktów polityki międzynarodowej Donalda Trumpa. Obecnie Joe Biden wrócił do negocjacji z Iranem – niemniej, jak dotychczas, nie przynosiły one istotnych rezultatów.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

I to podobno powoli się zmienia, bowiem pojawiły się spekulacje na temat postępów w rozmowach pomiędzy dyplomatami z Białego Domu i Teheranu. Jeśli faktycznie te informacje okazałyby się prawdą, to z pewnością wywołałyby one oczekiwania dotyczące zniesienia przynajmniej części sankcji, narzuconych wcześniej na Iran. Najwięcej emocji budzą oczywiście sankcje powiązane z produkcją ropy naftowej, bowiem Iran niegdyś był drugim największym producentem ropy naftowej w OPEC – zaś sankcje sprawiły, że tamtejsze wydobycie dramatycznie spadło. Jeśli więc temat negocjacji USA-Iran będzie kontynuowany, to same oczekiwania związane z lepszymi relacjami obu krajów mogą przyczynić się do presji na niższe ceny ropy.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

SOJA

Soja najdroższa od czerwca 2021 r.

Od listopada ubiegłego roku notowania soi w Stanach Zjednoczonych rosną – a w ostatnich tygodniach wręcz przyspieszyły one zwyżkę. W rezultacie, cena soi w USA dotarła obecnie do okolic 15,60-15,70 USD za buszel. To najwyższy poziom notowań tego towaru od czerwca poprzedniego roku, czyli od około 8 miesięcy.

Zwyżkom notowań soi sprzyjają dwa zasadnicze czynniki. Pierwszy z nich to utrzymujące się niekorzystne warunki pogodowe na terenach uprawy soi w Ameryce Południowej – susze i fale upałów, przeplatane ulewnymi deszczami. Nieprzewidywalne opady sprawiły, że już obniżone zostały prognozy produkcji soi w Brazylii oraz Argentynie. Z tej przyczyny, rośnie popyt na soję z USA.

Z kolei drugim czynnikiem, pozytywnie przekładającym się na ceny soi, są sygnały dużego popytu na ten towar ze strony Chin. Niemniej, w obliczu niedawnego świętowania Nowego Roku Księżycowego w tym kraju, tu kluczowe będą dane także z kolejnych tygodni, które pokażą, czy chiński popyt na soję trwale się ożywił.

DM BOŚ

Notowania soi w USA – dane dzienne