Komitet Stały Narodowego Kongresu Ludowego (czyli parlamentu ChRL) zdecydował o podniesieniu wieku emerytalnego. Zostanie on podwyższony dla mężczyzn z 60 lat do 63 lat, dla kobiet pracujących fizycznie z 50 lat do 55 lat, a dla kobiet pracujących umysłowo z 55 lat do 58 lat. Ta zmiana ma być wprowadzana stopniowo, przez 15 lat, począwszy od 2025 r. To pierwsza zmiana wieku emerytalnego od lat 50-tych.

Podwyżka wieku emerytalnego jest tłumaczona przez władzę głównie wzrostem spodziewanej średniej długości życia Chińczyków. W 2023 r. sięgnęła ona 78,6 lat, podczas gdy w 1960 r. wynosiła zaledwie 44 lata.

- Mamy więcej ludzi osiągających wiek emerytalny i w wyniku tego fundusz emerytalny jest pod presją. Nadszedł czas, by potraktować tę sprawę poważnie. Jeśli populacja będzie się kurczyła, to przyspieszy również kurczenie się siły roboczej, a to negatywnie wpłynie na wzrost gospodarczy – twierdzi Xiujian Peng, ekonomista z australijskiego Uniwersytetu Victorii.

W ostatnich miesiącach, w chińskich państwowych mediach pojawiały się artykuły, w których rozważano podwyższenie wieku emerytalnego do 65 lat. Władze jednak mogły uznać, że realizacja takiego wariantu byłaby zbyt radykalna.

Obecnie wiek emerytalny w Chinach jest dla mężczyzn taki sam jak m.in. w Korei Południowej, Mongolii, Indiach czy Turcji, a o dwa lata wyższy niż w Indonezji. W sąsiednim Wietnamie wynosi on 61 lat, a w Japonii 64 lata.