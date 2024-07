Rynki mogą coraz mocniej się szykować na prezydenturę Trumpa

Jak na razie to kryptowaluty i peso meksykańskie zareagowały najmocniej na nieudany zamach na byłego prezydenta. To, że kandydat republikanów ocalał, mocno ograniczyło ucieczkę inwestorów do „bezpiecznych przystani”. W dalszej perspektywie może zyskiwać dolar.