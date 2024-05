Niedźwiedzie w pułapce. Nie pomagają czarne łabędzie ani waniliowe opcje

Wprawdzie gospodarka USA wciąż dowodzi swojej siły, ale ostatnie raporty o sprzedaży detalicznej i przetwórstwie sugerują słabnięcie popytu.

Zapis z ostatniego posiedzenia Fedu m. in. pokazuje gotowość poszczególnych decydentów do utrzymywania wyższych stóp przez dłuższy okres jeśli inflacja nie przekona, że trwale zmierza ku celowi na poziomie 2 proc.

W tej sytuacji banki z Wall Street pospiesznie rewidują prognozy najważniejszych stóp procentowych na świecie. Ostatnio japoński Nomura Securities oraz amerykański Goldman Sachs Group przesunęły swoje oczekiwania co do pierwszych cięć kosztu kredytu w USA z lipca na wrzesień, ale rynek swapów wskazuje, że nastąpi to w grudniu, co jest wielką zmianą w stosunku do końcówki 2023 roku, kiedy początku łagodzenia polityki pieniężnej w USA spodziewano się już w marcu.

Niebezpieczne perfekcyjne wyceny

- Wszystkie rynki są wyceniane perfekcyjnie, jeśli chodzi o miękkie lądowanie i przewagę wycen firm technologicznych - zauważa Priya Misra, zarządzający portfelem w JP Morgan Asset Management.

Podkreśla, że spready są zawężone, mnożniki wysokie, zaś stopy są tak wyceniane jakby w kolejnych miesiącach miały spadać. Perfekcyjne wyceny oznaczają, że rynek jest bardzo wrażliwy na rozczarowania.

George Cippolloni, zarządzający portfelem w Penn Mutual Asset Management, uważa, że defensywne transakcje mają sens na bazie relatywnej wyceny, lecz nie wtedy, kiedy rynek pozostaje tak bardzo skoncentrowany na nagradzaniu wzrostu zysków.