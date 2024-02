Pekin ogranicza możliwość sprzedaży

Chińska Komisja Regulacji Papierów Wartościowych zakazała dużym inwestorom instytucjonalnym sprzedawania akcji netto na początku i pod koniec sesji. Zarządzający aktywami oraz domy maklerskie zostały poufnie o tym poinformowane – donosi agencja Bloomberg, powołując się na swoich informatorów. Z przecieków wynika, że firmy dotknięte tym zakazem nie będą mogły podczas pierwszych i ostatnich 30 minut sesji sprzedawać więcej akcji, niż kupują.

Regulator chce również poważnie ograniczyć możliwość krótkiej sprzedaży. Domy maklerskie dostały polecenie, by wycofywać pożyczki dawane klientom mającym zamiar wykorzystywać te kredyty do celów krótkiej sprzedaży. Stworzone zostały także specjalne grupy zadaniowe, które będą współpracować z operatorami chińskich giełd, by monitorować krótką sprzedaż. Inwestorzy, którzy zbyt mocno się w nią zaangażują, mają dostawać ostrzeżenia od regulatorów.