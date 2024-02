Inwestorzy ukarali Snap za wyniki

Akcje Snap, czyli spółki będącej właścicielem platformy społecznościowej Snapchat, traciły na początku środowej sesji 29 proc. W handlu przedsesyjnym spadały nawet o ponad 30 proc. Inwestorów wyraźnie rozczarował raport wynikowy tej firmy.

Przychód Snapa wzrósł w czwartym kwartale o 5 proc., do 1,36 mld USD. Analitycy średnio prognozowali wcześniej, że wyniesie 1,38 mld USD. Strata netto zmniejszyła się natomiast do 248 mln USD z 288 mln USD odnotowanych w takim samym okresie rok wcześniej. Przychód za cały 2023 r. wyniósł 4,6 mld USD i był jedynie nieznacznie wyższy niż w 2022 r. Całoroczna strata netto zmniejszyła się natomiast z 1,43 mld USD do 1,32 mld USD. (Spółka ta jeszcze nigdy nie wypracowała rocznego zysku netto). Liczba aktywnych użytkowników serwisu Snapchat wynosiła na koniec roku 414 mln, a spółka spodziewa się, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku wzrośnie do 420 mln. Snap spodziewa się również, że jego przychód sięgnie w pierwszym kwartale od 1,1 mld do 1,14 mld USD. Ta prognoza jest zgodna z oczekiwaniami analityków, więc nie wzbudziła entuzjazmu wśród inwestorów.