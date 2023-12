Rynek liczy na obniżkę stóp w marcu

Rynek kontraktów terminowych już w pełni wycenia to, że EBC dokona w 2024 r. sześciu obniżek stóp procentowych o łącznie 150 pb. – wynika z danych agencji Bloomberga. Jeśli oczekiwania inwestorów się sprawdzą, to główna stopa procentowa EBC zejdzie w przyszłym roku do poziomu 3 proc., a stopa depozytowa do 2,5 proc. Rynek kontraktów terminowych wycenia natomiast na 80 proc. prawdopodobieństwo tego, że do pierwszej obniżki stóp w strefie euro dojdzie już w marcu.