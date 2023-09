Rajd marzeń zagrożony? Realia przebijają się na rynek Nasdaq

Do tej pory pojedyncze zagrożenia nie przyhamowały rajdu, ale co się stanie, kiedy wszystkie naraz zaczną wywierać presję?

W minionym tygodniu dostało się takiemu gigantowi jak Apple z powodu rozszerzonego przez chińskie władze zakazu posługiwania się iPhonami.

Zdarzyło się to w momencie wzrostu rentowności obligacji i ujawniło prawdę o wycenach, które kojarzą się z bańką spekulacyjną.

Wskaźnik ceny do zysku dla akcji firm z indeksu Nasdaq 100 wynosi 27 i jest 35 proc. wyżej niż wycena indeksu Standard&Poor’s500.

W odniesieniu do sprzedaży wycena Nasdaq 100 zbliża się do wielkości pięć , co oznacza, że pod tym względem jest on prawie dwa razy droższy o niż Standard&Poor’s500, podkreśla agencja Bloomberg.