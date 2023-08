Wakacyjny marazm większy niż rok temu

Okres wakacyjny na giełdach zazwyczaj przynosi mniejszą aktywność inwestorów. Nie inaczej jest w tym roku. Dla części giełd lipiec pod względem obrotów był jak na razie najsłabszym miesiącem w tym roku. Co gorsze, był także słabszy niż lipiec 2022 r. – wynika z danych Europejskiej Federacji Giełd (FESE).

Lipiec był najsłabszym miesiącem w tym roku, jeśli chodzi o obroty, dla takich rynków jak chociażby giełda hiszpańska, Cboe Europe, Nasdaq Nordics & Baltics, szwajcarski rynek SIX, giełda w Wiedniu czy też w Warszawie (patrząc na dane przeliczone na euro). Inne rynki też jednak nie mają powodów do zadowolenia. Dla Deutsche Borse, grupy Euronext czy też London Stock Exchange również był to wymagający okres. W statystykach w ich przypadku gorzej wypadł tylko kwiecień. W europejskim gronie warto natomiast zwrócić uwagę na giełdę w Bukareszcie, gdzie obroty były największe w tym roku. To oczywiście pokłosie głośnego debiutu firmy Hidroelectrica.