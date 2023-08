Gigant wśród trustów zawiesił wypłaty środków

Zhongzhi Enterprise Group, jeden z głównych graczy na chińskim rynku trustów inwestycyjnych zarządzający aktywami wartymi 138 mld USD, poinformował inwestorów, że przeprowadzi restukturyzację swojego długu. Zawiesił on w środę wypłatę środków ze swoich produktów inwestycyjnych i ujawnił, że w lipcu wynajął firmę KPMG, by przeprowadziła audyt jego bilansu. W Pekinie doszło do protestów inwestorów przed siedzibą Zhongrong International Trust Co., czyli parabanku będącego spółką zależną Zhongzhi Enterprise Group. Ów parabank od jakiegoś czasu nie wypłacał środków z wielu produktów inwestycyjnych, a do końca roku ma do spłacenia produkty warte łącznie 5,4 mld USD. Według agencji Bloomberga chińska policja odwiedzała w ostatnich tygodniach klientów tego parabanku i namawiała ich do tego, by nie brali udziału w demonstracjach. Problemy Zhongzhi są już kolejną oznaką kryzysu, który koncentruje się wokół chińskiego rynku nieruchomości.